Psycholog: Přibývá bezcitných lidí, plat je víc než rodina. Děti jsou skrytě zanedbané | info.cz

Jsme pod neustálým tlakem věcí, které tu dříve nebyly, náš organismus na to není připraven a velmi narůstá počet duševních poruch, tvrdí první profesor lékařské psychologie v Česku Radek Ptáček. Doba je podle něj zaměřená na výkon a to si bere svou daň ve změně chování lidí. Průzkumy dle Ptáčka ukazují, že přibývá zejména projevů bezcitnosti. Práce a soustředění na výkon je totiž důležitější než pěstování vztahů s nejbližšími. V rodinách tak následně dochází k zanedbávání dětí, které si ale řada lidí odmítá připustit. Nejde totiž o nic, co by bylo vidět na první pohled. Proč je potřeba, aby se děti nudily? Jak najít hranici mezi rozmazlováním a nezájmem? A je vhodné dětem zakazovat sociální sítě? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.