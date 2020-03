Putin je unavený, ale posouvá se do nové role. Nikdo neví, kdy skončí, říká Svoboda | info.cz

Kdy skončí Vladimir Putin ve funkci ruského prezidenta? Podle Karla Svobody, experta na Rusko z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, to nikdo s jistotou netuší. „Nominálně mu končí mandát v roce 2024, Může se změnit ústava, čímž by se vynuloval počet prezidentských mandátů po sobě a Putin by mohl vládnout dál, ale to je jen jeden z asi padesáti scénářů, které se objevují“ vysvětluje s lehkou ironií Svoboda.