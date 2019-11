Referendum o střídání času? Ta představa je legrační nesmysl, říká profesorka Illnerová | info.cz

Změna času je téma, které u nás pravidelně vyvolává emoce. Není to tak všude, třeba americkým profesorům na tom nepřijde nic moc zajímavého, prozrazuje fyzioložka a bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová. Představu, že by se o zachování, či zrušení střídání času hlasovalo v referendu, považuje za legrační a nesmyslnou. Jaký vliv má cyklus noci a dne na lidský organismus? Jak funguje tzv. jet lag a jaké chyby většinou děláme, když jdeme spát? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Dříve lidé žili přirozeněji a v souladu s přírodou. Dnes by to bylo také v pořádku, jen se nám to moc nedaří,“ říká profesorka Illnerová v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Dodává, že zásadním zlomem bylo rozšíření elektrické sítě a umělého osvětlení. „Můžeme si díky tomu jednoduše čas ‚na světle‘ natáhnout. Ale je důležité naučit se s tím zacházet a příliš se nerozcházet s přirozeným cyklem střídání světla a tmy,“ vysvětluje.

Podle profesorky Illnerové navíc každý člověk reaguje na střídání světla a tmy jinak a stejně tak individuální jsou i reakce lidí na střídání času. „Roli hrají genetické dispozice i vlastní světelná zkušenost nabytá během života. Někdo dříve vstává a brzy chodí spát, někdo jiný to má naopak,“ popisuje Illnerová. Jednoznačné a obecně platné závěry tak podle ní takřka nelze učinit. „Není to jako s laboratorními potkany, ti jsou přesně geneticky definovaní, aby vykazovali stejné vlastnosti a umožnili tak jednoznačné a nezkreslené statistické výstupy. To u lidí pochopitelně není možné,“ připomíná profesorka.

Lidstvu dalo podle Illnerové hodně práce „vymyslet“ standardní čas, kdy noc je charakterizována půlnocí a den polednem. Došlo k rozdělení světa na časová pásma. „Vymyslelo se to dobře, funguje to a nikdo si příliš nestěžuje,“ říká Illnerová. „Co se střídání standardního času, kterému se nesprávně říká zimní, s letním – v angličtině nazývaném daylight saving – časem týče, tak představy o nějakém referendu považuji za legrační nesmysl. Ponechme to zemím, ať se dohodnou. Ale co když se nedohodnou? To budeme při přejezdu hranic přeřizovat hodinky?“