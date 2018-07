Rozdělení Československa taky mohlo skončit válkou, měli jsme štěstí, říká exvyšetřovatel Dzuro

Víte, proč začala válka v Jugoslávii? Mohl za to i fotbal. Tvrdí to bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu Vladimír Dzuro, podle kterého jednou z rozbušek bylo ligové utkání, které skončilo násilím. A právě fotbaloví hooligans pak prý hráli ve válečných zločinech zásadní roli. Dzuro je rozkrýval a mimo jiné taky pomohl najít jeden z masových hrobů. Vzpomínky na exhumaci těl prý z mysli nikdy nevymaže. Říká přitom, že pozůstalým se skutečné spravedlnosti zatím nedostalo. Situace před válkou v Jugoslávii zároveň dokáže srovnat s rozdělením Československa. I my jsme prý byli ve velmi nebezpečné situaci a i tady hrozilo, že se budou sousedé střílet. Kde je ta podobnost? Proč byl první pocit, který zažil při odkrývaní masového hrobu, radost? A co bylo na jeho práci v bývalé Jugoslávii vůbec nejtěžší? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.