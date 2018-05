Rozumím voličům SPD a Zemana. Lidé se necítí být vítězi změn po roce 89, říká rektor Bek

Mluvčí části společnosti, které nekonvenuje politika Miloše Zemana. Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek nemá rád neustálé konflikty s prezidentem, poslední politický vývoj ho ale ještě víc do politiky vtahuje. Chce kandidovat do Senátu, kde bude podle něj klíčová debata o referendu. Nechce, aby se hlasovalo o EU. Motivovaly ho i výsledky posledních voleb, rozhodnutí lidí ale rozumí. Proč? Měly by se některé politické strany spojit? A připravili pro něj prezidentovi lidé židli na inauguraci? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.