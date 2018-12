Schwarzenberg: Babiš má štěstí a vyhazuje peníze oknem, se Zemanem jsou zkázou této země

TOP 09 jako Antibabiš? Podle Karla Schwarzenberga to není tak úplně pravda. Ví, že taková politika straně nejspíš nepomáhá, a vzpomíná na rok 2013. „Už tenkrát jsme před Babišem varovali a doba přinesla důkazy, že jsme měli pravdu. Posly špatných zpráv ale nikdo nemá rád,“ říká čestný předseda TOP 09 v rozhovoru s Pavlem Štruncem. O premiérovi mluví s obavami hlavně s ohledem na jeho podnikatelskou minulost a obří střet zájmů. Hovoří o něm jako o nadaném populistovi, který neztrácí hlasy ani tváří v tvář vážným kauzám. Česko prý ale spolu s Milošem Zemanem poškozuje zejména z hlediska politické morálky a zahraniční politiky. Existuje něco, za co by Schwarzenberg Babiše pochválil? V čem měl Babiš štěstí? A kdo je kromě Babiše a Zemana nepřítelem demokracie? Podívejte se na rozhovor. TADY si můžete pustit všechna interview Pavla Štrunce.