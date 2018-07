Semelová: Média manipulují mladými proti KSČM, svých výroků nelituji a chci pracovat pro lidi

Je to problém novinářů, lidi mají jiné starosti. Komunistická exposlankyně a teď kandidátka na primátorku Marta Semelová slov třeba o vraždě Milady Horákové nelituje a nebere je ani jako chybu. Chce se teď prý věnovat práci pro lidi a neřešit minulost. KSČM chce voliče oslovit třeba jejich větším zapojením do práce pro Prahu. Podle Semelové je to město velkých rozdílů. Tvrdí přitom, že média nahravají pravici a manipulují mladými nezkušenými voliči. Jak přesně? Jak by vypadala Praha podle KSČM? A proč není podle Semelové Andrej Babiš lidumil? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.