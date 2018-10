Sexuolog Uzel: Otcové už se bojí mazlit s dcerou, polovina žen si obvinění vymýšlí

Sexuolog Radim Uzel patří od propuknutí aféry MeToo k jejím nejhlasitějším kritikům u nás. Podle něj kauza přehání a dopady už to má třeba na otce, kteří si chtějí dát na koleno dospívající dceru. Až polovina žen si dle jeho slov obvinění navíc vymýšlí jen kvůli publicitě. Právě média prý hrají důležitou roli v celém fenoménu, bez nich by prý kampaň nikdy neměla takový dopad. Uzel zároveň odmítá, že by věc bagatelizoval. Jak to jde dohromady? Proč mluví o tom, že bude i dál poplácávat ženy po zadku? A co mu vadí na genderových projektech? Podívejte se na rozhovor. Všechny rozhovory Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.