Šlechtová: Ztratila jsem přátele, ale žiji s čistým svědomím, před Babišem klečet nebudu

Karla Šlechtová. Ještě před rokem jedna z nejmocnějších žen v zemi, o které se spekulovalo i v souvislosti s pozicí předsedkyně vlády. Teď řadová poslankyně, která nedostala ani pozvánku na víkendový republikový sněm hnutí ANO. Změnila by něco? „Vůbec nic, naopak bych v některých záležitostech byla ještě tvrdší,“ říká politička v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Šlechtová tvrdí, že v souvislosti s armádními zakázkami si udělala spoustu nepřátel, o některé blízké naopak přišla. Třeba s Milošem Zemanem, dříve velkým spojencem, se už skoro rok neviděla. A Andrej Babiš? S tím prý nebylo moc co řešit, na kolenou před ním neklečela v době vládního rozchodu a opoziční hlasy prý podporuje i teď v rámci hnutí ANO. Třeba ostravského primátora Tomáše Macuru, který na sněmu kandidoval do vedení a kritizoval své vládní kolegy za plnění až příliš levicového programu. Jaká bude její politická budoucnost? Objeví se na kandidátce hnutí do evropských voleb? A proč by teď už přijala kytici od Babiše? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další rozhovory Pavla Štrunce.