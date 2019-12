Slimáková: Z výživy je věda, v níž se nejde vyznat. Poslouchejme své tělo a ne časopisy | info.cz

Umíme se správně najíst? Podle specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové máme za uplynulých třicet let stále více výživových poradců, diet a speciálních potravin, z čehož jsme ve finále více nejistí. „Namísto toho, abychom poslouchali své vlastní tělo a vnímali své vlastní potřeby, posloucháme módní časopisy a to, co říká paní sousedka nebo kolegyně v práci. Tohle není v pořádku,“ tvrdí Slimáková. Jak by mělo vypadat vyvážené stravování dospělých a jak dětí? Dodržují se tyto standardy v nemocnicích? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Média a bohužel někdy i odborníci nás odsunuli od skutečných potravin a z výživy udělali obrovskou vědu, díky čemuž ztrácíme schopnost se v problematice vyznat,“ říká expertka na výživu a zdravotní prevenci Margit Slimáková. „Nutriční věda má význam v nemocnicích, kde patří do rukou odborníků pečujících o těžce metabolicky rozvráceného pacienta. U většiny lidí to tak ale není, doma v kuchyni nepotřebujeme ani jedinou výživovou studii,“ dodává s tím, že důležité pro kvalitní stravování jsou takzvané skutečné potraviny, tedy základní kvalitní potraviny rostlinného i živočišného původu minimálně průmyslově upravené. „Bílý plnotučný jogurt je fantastickým příkladem. Když ho ale odtučníme, odbarvíme, osladíme a ochutíme, stává se z něj ultrazpracovaný produkt, který nikdo nepotřebuje,“ uvádí Slimáková příklad rozdílu mezi skutečnou a zpracovanou potravinou.

Podle Slimákové by s vyřazením zpracovaných potravin z obchodů nehrozilo, že by v nich zbyly jen prázdné regály. „Skutečných potravin je dostatek a měli bychom se zase naučit je jíst,“ říká Slimáková. Co se onoho učení se jíst týče, zmiňuje Slimáková i rozdíly v tom, co v různých oblastech světa dostávají k jídlu malé děti. „To, co tu v rámci dětských příkrmů máme je spíše otázka tradice, částečně ovlivněné i vlivem potravinářských společností. Neznamená to ale, že je ta nejlepší strava a už vůbec ne nejprospěšnější pro každé dítě,“ popisuje situaci Slimáková. „Je to úplně jednoduché, děti nepotřebují žádné speciální dětské potraviny, potřebují skutečné potraviny jako my. To zda budeme začínat kašemi, necháme dítě kousat napařenou brokolici nebo mu budeme vařit polévky je v zásadě jedno, jde spíše o kulturní záležitost,“ vysvětluje Slimáková.

Slimáková upozorňuje i na to, že s kvalitní výživou je mnohdy problém i v rámci nemocničního stravování. „Jídlo v nemocnicích zpravidla příliš nepomáhá, přinejlepším je to jen nějaké plnivo. Neřekla bych, že zdravotní stav zhoršuje, ale ve většina případů mu nijak neprospívá a zdaleka nenaplňuje potenciál, který strava může mít,“ říká Slimáková s tím, že vhodná strava může být zásadní jak součástí terapie, tak prevence. Problémem pak podle Slimákové nejsou peníze, jak by se mohlo zdát. „Za peníze, které jsou nyní k dispozici, by to šlo dělat mnohem lépe. Nejen v nemocnicích, ale i třeba ve školách a dalších společných jídelnách. Problém je spíše v zasekanosti systému, na kterém někteří odborníci postavili své kariéry a v nedostatku odvahy něco změnit,“ hodnotí Slimáková. „Bitý je v tomto systému jak pacient, tak zdravotník, protože oni se v těch zařízeních stavují také,“ uzavírá Slimáková.