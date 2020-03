Slovensko se má od čeho očišťovat. Matovič je jako Babiš, říká politolog Just | info.cz

Výsledky parlamentních voleb ukázaly, že nálada na Slovensku je připravená na změnu. Do poslední chvíle se ale nevědělo, jakým směrem se tato změna bude ubírat a zda posílí liberálně demokratické, nebo naopak nacionálně autoritářské subjekty, míní politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze. „Jedno je jisté. To, co všechny strany, které vstoupí do vlády, spojuje, je snaha očistit Slovensko od dědictví zanechaného stranou Smer i jejích koaličních partnerů,“ říká Just s tím, že země se skutečně má od čeho očišťovat. Co očekávat od nepředvídatelného vítěze voleb Igora Matoviče? Jak orientovaná bude vznikající vláda? A jak otřásla slovenskou politickou scénou vražda novináře Jána Kuciaka? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Až do poslední chvíle nikdo netušil, kterým směrem se bude Slovensko po volbách ubírat, říká politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze. „Vyzyvateli stále ještě dosluhující vlády byly na jedné straně subjekty označující se za liberálně demokratickou opozici, ať už parlamentní nebo neparlamentní, a z druhé strany byla hlavním konkurentem Smeru, který je spíše nacionálně autoritářský – LSNS vedená Marianem Kotlebou,“ vysvětluje politolog.

Jasno v tom, kam bude Slovensko směřovat, podle Justa ale není ani teď, po volbách a s rodící se vládní čtyřkoalicí. Jedním z důvodů je i nepředvídatelnost vítěze voleb Igora Matoviče. „On sám si toho je vědom a v jednom rozhovoru řekl, že by chtěl být více předvídatelný jak pro své partnery, tak pro občany Slovenska. Je tam celá řada otázek, které nedovolují dát odpověď na to, kterým směrem se Slovensko vydá,“ říká Just.

Skutečnost, že Slovensko se má od čeho očišťovat, se podle politologa v plné nahotě ukázala v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka a jejím následným vyšetřováním, během něhož vyšly najevo věci, které většinu Slováků překvapily. „I řada otrlých investigativních novinářů, kteří věděli, že Marian Kočner souzený za objednávku Kuciakovy vraždy má dlouhé prsty a je vlivný, byli překvapení, kam ta chapadla Kočnerovy chobotnice sahají,“ přibližuje Just.

„Slovensko se má stoprocentně z čeho vzpamatovávat, ač to tak ještě třeba před dvěma a půl lety nemuselo takto vypadat. Rozhodujícím momentem byla právě vražda Jána Kuciaka a to co následovalo a začalo se rozbalovat,“ dodává politolog.

Matoviče, který má nakročeno k tomu stát se novým slovenským premiérem, pak podle Justa lze v některých ohledech srovnat s Andrejem Babišem, podobně jako jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti lze v určitém směru přirovnat k hnutí ANO.

„Upozorňování na to, jak by stát měl fungovat, celková forma a určitá míra populismu, Igor Matovič dělá řadu věcí s jednoznačně populistickým charakterem. To samé Babiš. Je tam řada styčných bodů jak ve formě, tak v obsahu,“ říká Just s tím, že podobně jako hnutí ANO je i Matovičovo OLaNO kritizováno, že je spíše podnikatelským než politickým subjektem.

Paralelu spatřuje Just i v převodu Matovičova majetku na manželku. „Kolují ironické komentáře, že se Matovič nemůže rozvést, že by skončil bez ničeho a jeho manželka by byla jednou z nejvlivnějších podnikatelek na Slovensku,“ uzavírá politolog.