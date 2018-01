Snad budou mladí líní makat, v Česku nemáme nic jiného než kult práce, říká sociolog Biler

Češi si zvolili větší důraz na pořádek, aby nějak makali a byli zticha, tvrdí spisovatel a sociolog Stanislav Biler. V tuzemsku prý hraje prim kult práce, naději vkládá do mladé generace, která odmítne pravidelně sloužit přesčasy. „Chodit do práce je v pořádku, nemyslím ale, že to je hlavní náplň života,“ vysvětluje Biler. Zahrabe mladé starší generace? A proč se u nás mlčí o robotizaci? Podívejte se na část rozhovoru. S autorem knihy Nejlepší kandidát mluvil Pavel Štrunc také o prezidentské volbě. Proč mluví o tom, že ostatní kandidáti pomáhají Miloši Zemanovi? A jak si vysvětluje volební úspěch Andreje Babiše? Celé interview najdete níže.