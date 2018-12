Snídám burgery se slaninou, šel jsem do extrému. Jím jen maso a cítím se fantasticky, říká Mára

Snídal jsem burgery se slaninou, k obědu a večeři jím steaky, vydržím bez jídla i 7 hodin denně, tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem technologický poradce Petr Mára. Kvůli autoimunitní poruše se rozhodl pro radikální změnu životního stylu a už víc než 180 dní jí v podstatě jenom maso. Žádnou zeleninu, ovoce, ani cukr. Tzv. carnivore diet si nemůže vynachválit. „Nikomu to nevnucuju, je to jen moje osobní zkušenost,“ ale důrazně doplňuje Mára. Jak moc to leze do peněz? Které mýty kolem masa vyvrací? A co říká na kritiky z řad veganů, kteří mu často přejí i smrt? Podívejte se na rozhovor. TADY si můžete pustit všechna ostatní interview Pavla Štrunce.