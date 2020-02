Šnobr: Politici nám o jádru lžou, budoucnost je plyn. Temelín je naše vítězství nad Evropou | info.cz

Podle podnikatele, investora do energetiky a minoritního akcionáře ČEZu Michala Šnobra neříkají čeští politici o jádru pravdu a zamlčují jeho rizika a vysokou cenu. „Pokud chceme jít k nízkoemisní energetice, tak potřebujeme zapojit plyn,“ míní Šnobr. Proč je český jaderný scénář odtržený od reality? Proč vidí budoucnost v opomíjeném plynu? A proč evropská klimatická politika reálně nic moc neřeší? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Česko podle Šnobra zásadním způsobem odmítá realitu na evropském i světovém energetickém trhu, když prosazuje energetickou koncepci postavenou na jádru a obnovitelných zdrojích. Šnobr v této souvislosti dokonce hovoří o „největší lži“ politiků.

„Když chcete tak silně podporovat jádro, měli byste říct spotřebitelům, že je to nejriskantnější a nejdražší krok. Pro zbytek energetiky je to kobercová bomba, je to drahá a dlouhá investice,“ míní podnikatel.

„Blok Temelína byl v roce 2003 dokončen za padesát miliard. Aktuálně se ukazuje, že pokud se nějaké bloky dokončí, bude to stát šestkrát tolik. Každý si spočítá, jaké dopady to bude mít na cenu,“ kriticky hodnotí situaci Šnobr.

Extrémní podpora jádra je v Česku podle Šnobra způsobena tím, že politici jen populisticky reflektují názor voličů, kteří jsou mu nakloněni. „Dokončení Temelína je nezpochybnitelný český úspěch a jedno z největších vítězství Česka před vstupem do EU. Ukazuje se, že to byla správná investice. Temelín zosobňuje náš vzdor vůči Evropě. Jenže od té doby vše prodražilo, jsme v EU, a to dnešní politik nebere v úvahu,“ upozorňuje Šnobr.

Podle něj už neplatí, že si v energetice rozhodujeme sami. „Navíc jsme geograficky zakousnutí do Německa a v tomto směru jsme spíše německou spolkovou zemí než samostatným státem. Němci nás ujišťují, že nemají nic proti naší jaderné koncepci, ale hned za rohem se musí popadat za břicho, protože vědí, že jsme součástí německého trhu, máme německé ceny, a že trh nám fakticky bez zásadní podpory státu nedovolí stavět jaderné elektrárny,“ říká podnikatel.

Za správnou energetickou cestu do budoucna považuje Šnobr plyn. „Jádro nikdy nebude zařazeno mezi ekologické zdroje, to je další lež, kterou tu čeští politici rozšiřují,“ míní.

Bez širokého zapojení plynu do energetické koncepce se podle jeho názoru neobejdeme, což prý dosvědčují i příklady z ostatních evropských států. „Plyn je emisní zdroj, ale o dvě třetiny nižší než uhlí. Není to definitivní řešení, ale berme ho jako něco, co je teď výhodné,“ vyzývá investor.

Podle Šnobra potřebujeme investice, které nejsou tak náročné a vyrobí levnější elektřinu. „Plynu je dost, jeho cena klesá a má obrovskou výhodu – můžeme v něm diverzifikovat, můžete si udělat vlastní kotel v domě i ve fabrice, jak pro vytápění, tak pro elektřinu. Jediná infrastruktura, která se rozvíjí, je plynová,“ popisuje Šnobr.

Podpora jádra má pak podle Šnobra i byznysový rozměr. „Je to největší byznys, jaký si kdo dovede představit. Tady se jen na přípravu, bez jistoty toho, že kdy bude jen stavební povolení, má utratit dvacet miliard korun. Za to postavíte stejný výkon v plynu,“ konstatuje Šnobr.