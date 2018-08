SPD jsou kašpaři, za poslance Kotena vede výbor jeho tajemník, říká Pirát Ferjenčík

Mezi Piráty a SPD to před komunálními volbami vře. Výpady ze strany Okamurova hnutí Piráty dle jejich poslance Mikuláše Ferjenčíka příliš z míry nevyvádějí, při nařčení z poničení předvolebních billboardů už ale nemohli mlčet. Podali trestní oznámení a v brzké době nevylučují ani civilní žaloby. Ferjenčík v rozhovoru pro INFO.cz SPD označuje spíše za „kašpary“ a mluví také o údajné neprofesionálnosti jejich politiků. Proč SPD útočí právě na Piráty? A co samotní Piráti, podařilo se jim ve sněmovně už nalézt nějaké spojence? A jak to vypadá s jejich záměrem aspoň částečné legalizace konopí? Odpovědi naleznete ve videu v úvodu článku.