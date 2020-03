Špicar: EU na koronavirus zareagovala pozdě a nedostatečně. Jinou možnost jsme jí nedali | info.cz

Koronavirus představuje velkou ránu pro český průmysl. A zdaleka nejen český, říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Ač krize tvrdě dopadá i na páteř našeho průmyslu, tedy automotive sektor, podle Špicara ji zlomenou nemáme a ani mít nebudeme. „Evropská unie zareagovala pozdě a nedostatečně. Chybí evropské řešení,“ říká také Špicar s tím, že na vině jsou jednotlivé členské státy, které Unii nedaly potřebné pravomoci. Co nejvíce trápí jednotlivé průmyslové podniky a jaká odvětví naopak v současné situaci prosperují? A jak bychom se měli poučit z ekonomické krize let 2008/09? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

„Koronavirus je samozřejmě velká rána pro český průmysl. Dobrá zpráva je, že jsme pokles hospodářského růstu očekávali a připravovali se na něj. Že to ale bude taková černá labuť, to nikdo nečekal. Nicméně tím, že jsme se připravovali na horší časy, nás to nepřekvapilo tak fatálně,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Více než 40 % podniků se aktuálně potýká buď se zastavením dodávek, nebo mají velký problém se lhůtami dodávek potřebných pro výrobu. Šestadvacet procent jich má problémy s logistikou a 35 % řeší dramatický pokles poptávky po zboží, vyplynulo podle Špicara z ankety Svazu průmyslu a dopravy, které se zúčastnilo více než čtyři sta respondentů.

„Poslední věcí jsou problémy s cash flow, tam se dostáváme do situace, kterou si pamatujeme z let 2008/09. Plus ještě nedostatek zaměstnanců, z nichž někteří jsou v karanténě,“ dodává Špicar.

Páteř českého průmyslu v podobě automotive sektoru nepovažuje Špicar navzdory odstávkám provozu za zlomenou, ba naopak. „Zlomit tuhle páteř není jednoduché. Rostla a roste přes sto let a je setsakramentsky dobře živená a životaschopná. Navíc je skvěle mezinárodně teritoriálně diverzifikovaná. Mnoho sektorů je bohužel závislých na EU, automobilový průmysl tím ale nikdy netrpěl,“ vysvětluje Špicar.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy by větší problémy v rámci sektoru mohly mít subdodavatelské společnosti, hlavně díky poklesu poptávky. „Tyto firmy opravdu trpí. Majitel největšího automotive subdodavatele, stále s českým kapitálem, říká, že během dvou dnů v sekci automotive ztratil 95 % poptávky. Naštěstí dělá i v jiných sektorech. Tohle žádná firma nemůže vydržet dlouho,“ upozorňuje Špicar. Důležité je podle něj všem firmám, nejen v automotive sektoru, podat pomocnou ruku a udržet je při životě.

Špicar uznává, že reakce ze strany Evropské unie přišla pozdě a není dostatečná. „Je potřeba o tom mluvit a říci proč. Důvod je naprosto jednoduchý – v oblasti boje proti pandemiím nemá EU žádné pravomoci. Státy to nepovažovaly za důležité na nadnárodní úroveň přenést, takže Unie nekoná, protože ani konat nemůže. Nemá potřebné nástroje,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Optimisticky ale dodává, že krize všeho typu Evropskou unii zatím vždy posílily. „Krize EU posunují dopředu. Ukazují, kde je projekt nedodělaný, a že když jsme spojeni, jsme silnější. Bude to podle mého názoru výsledkem i této pandemie,“ odhaduje Špicar.

Česko pak podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy z unijních peněz dostane minimálně 25 miliard korun. „Nejsme čistým plátcem, jak se bohužel mnoho lidí domnívá. Naopak jsme čistým příjemcem. Násobně více dostáváme, nežli do EU posíláme,“ zdůrazňuje Špicar.