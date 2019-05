Stančík: Demokracie je nátlak v rukavičkách. Vládnou média a byrokrati, EU se hroutí | info.cz

Oceňovaný prozaik Petr Stančík je přesvědčený, že středověk je vrcholem naší civilizace. Odráží se to v jeho knihách, ale i názorech. Dle Stančíka je současná demokracie v podstatě nefunkční. Nevládnou prý totiž politici, ale média. „Vyhrává ten, kdo ovládne nejvíc médií. To není zastupitelská demokracie, ale mediokracie,“ vysvětluje. Sdělovací prostředky prý nutí k názoru podobně jako totalitární režimy. Akorát příjemněji, bez obušku, dodává Stančík. Sám sebe označuje za monarchistu, mezi kolegy spisovately, většinou salónními levičáky, jak sám říká, prý už častokrát málem schytal facku. Třeba za to, že v prezidentských volbách nedal hlas Jiřímu Drahošovi. Proč je v Česku už od středověku rozdělená společnost? Je urážení národní sport? A v čem mu vadí bezdětní politici? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.