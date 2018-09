Stát nefunguje a úředníci se bojí, Babiš si ze státní služby udělal trhací kalendář, říká analytik

Boj s korupcí jako ústřední politické téma? Podle datového analytika z Rekonstukce státu Jiřího Skuhrovce by měla Česká republika řešit mnohem podstatnější problémy. „Stát pod mantrou 'ušetříme' zapomíná na to, co je podstatné: mít dobře zpracované investice a ne ušetřit na právníky 500 korun na hodinové sazbě,“ tvrdí Skuhrovec a dodává, že úřednící mají hlavně strach, aby nečelili obvinění z korupce. Premiér Andrej Babiš prý navíc nedbá na zákon o státní službě a nedaří se proto zajistit důležitou kontinuitu. Skuhrovec připomíná v té souvislosti kauzu „mamutích IT systémů“, jejichž pořízení a provoz stály hodně přes 100 miliard. Problém prý bobtná a nikdo ho nechce řešit. Kde by Česko mohlo mít, kdyby mělo fungující státní správu? Jsou úředníci neschopní, nebo v čem je problém? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.