Státu tolerujeme mafiánské praktiky a násilí, nechci platit za to, co nevyužiju, říká Urza

Přemýšleli jste někdy o tom, že stát je legalizovaná mafie? Anarchokapitalista Urza o tom přednáší skoro denně. Programátor tak řadu lidí zaujal - pomocí crowdfundingové kampaně a kryptoměn vybral na vydání knihy o tomto směru anarchismu 2,7 milionu korun. Hlavní myšlenka tkví v tom, že člověk si má platit jen za to, co chce. Žádné daně. 100% nadvláda trhu. Může to vůbec fungovat? Jak by fungovalo školství, zdravotnictví nebo výstavba dálnic? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.