Štefec: Nákup radarů je podvod. Metnar může skončit jako Parkanová, v NATO se nám smějí | info.cz

Nákup dvojice radarů, za který armáda zaplatí dvojnásobek původně zamýšlené ceny, tedy celkem 1,5 miliardy korun, je podle zbrojního analytika a bývalého ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslava Štefce regulérní podvod. „Dá se to jednoduše doložit. Tutéž skupinu radarů, dva kusy, dodala společnost ERA do NATO v roce 2018 a cena byla 450 milionů korun včetně desetiletého servisu,“ říká Štefec. Jak dojde k několikanásobnému navýšení kupní ceny u podobných zakázek? A jaký osud čeká ministra obrany Lubomíra Metnara? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Nákup dvojice nových pasivních radarů Věra NG od pardubické firmy ERA, která spadá pod zbrojařský koncern Omnipol, nebude stát původně schválených 780 milionů korun, ale dvojnásobek. Podle zbrojního analytika a bývalého ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslava Štefce se jedná o jednoznačný podvod, který jde jednoduše doložit.

„Celý systém funguje jinak, než si ho lidé představují. Pořád se hovoří o nějakých výběrových řízeních, ale existují konkrétní cesty, jimiž se dá zajistit poměrně vysoká nákupní cena i u systémů, které jiné země nakupují podstatně levněji než Česko,“ popisuje Štefec.

Rezort obrany se k té dvojnásobné ceně dostal podle něho „zajímavým“ způsobem. „Místo veškerých materiálů, co byly podkladem pro výběrové řízení, se ministrovi předložil dopis jakéhosi zbožíznalce z nějaké relativně malé firmy, který zdůvodnil, že navýšení ceny je naprosto v pořádku a cena je perfektní, což otevřelo tomu nákupu dveře. A vše, co se udělalo předtím, se zahodilo,“ vysvětluje analytik.

Ministr obrany Metnar může podle Štefce skončit stejně jako exministryně Vlasta Parkanová, která je stále ještě souzena kvůli nákupu letadel CASA, případně jako odvolaný ministr dopravy Kremlík, jemuž zlomila vaz předražená zakázka na e-shop s elektronickými dálničními známkami.

„Metnar by měl zvážit co udělá. Smlouva s dodavatelem je postavena tak, že dostane zálohové platby. Jedna by měla proběhnout tento týden ve výši 250 milionů, další do 14 dnů v téže ceně. Už tyto platby de facto zaplatily oba dva systémy,“ říká Štefec s tím, že dodavatelé vlastně už teď dostanou zaplaceno v plné výši a miliarda navíc je podle něj už jen takovým bonbonkem. „Nic nadstandardního nemohlo zvýšit cenu o miliardu,“ komentuje zakázku Štefec.

Štefec kromě nákupu radarů kritizuje i nákup vrtulníků Viper a Venom. „Existují nákupy účelné a politické, nákup vrtulníků je pak čistě politický. Jestli to je vůbec nákup,“ říká Štefec s tím, že vrtulníky jsou podle něj typické zbraně pro velké země.

„Nás jejich logistika a následný provoz bude stát tolik, že to zabije rozvoj nejen vrtulníkového letectva na dvacet let. Totéž platí i pro neviditelné letouny F35, které máme nakoupit v roce 2027. My nejsme útočná armáda, F35 jsou útočné stroje. Kde a na koho s nimi budeme útočit?“ táže se Štefec.