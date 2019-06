Stehlík: Pole Agrofertu jsou časovaná bomba. Holdingy dováží cizince a tunelují venkov | info.cz

Musíme zásadně změnit systém dotací, holdingy neustále navyšují množství obhospodařované půdy, venkovu to ale nepřináší nic, říká sedlák a člen předsednictva Asociace soukromých zemědělců Josef Stehlík. Řešením je podle něj zastropování dotací holdingům podobným Agrofertu. Jinak bude venkov dál skomírat.

„Když na jednom katastru o výměře 400 hektarů hospodaří dva farmáři, tak ty peníze, které dostávají jako přímé platby, tak přijdou do katastru a oni je nějak využijí. Je to svým způsobem zprostředkovaná dotace i pro vesnici,“ tvrdí Stehlík. „Na druhou stranu, když máte zemědělskou firmu, která má 15 tisíc hektarů, ty peníze odchází do jednoho místa. Vesnice z toho většinou nemají vůbec nic, ani korunu,“ doplňuje.

Třeba v západních Čechách prý funguje holdingem vlastněná stáj pro tisíc dojnic. Vedle ní je ubytovna pro 30 rumunských zahraničních dělníků. „To je v pojetí holdingů rozvoj venkova,“ podotýká Stehlík s tím, že i na takové záměry šly peníze z evropských dotací.

