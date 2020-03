Svědectví z řecké hranice: Válka propagandy. Po střetech ukazují děti, rozdávají se nůžky | info.cz

Řecko-turecké pohraničí zažilo v uplynulých dnech sérii střetů bezpečnostních složek a migrantů. Spolupracovník Českého rozhlasu a České televize Thomas Kulidakis, který se nachází přímo na hraničním přechodu Kastanies, říká, že se vyostřená situace může kdykoli opakovat. „V případě, že by se turecká strana opět rozhodla otevřít dveře a pouštět migranty a uprchlíky, tak by ty potyčky opět zavládly,“ nepochybuje Kulidakis.

Thomas Kulidakis je jako spolupracovník Českého rozhlasu a České televize přímo na řecko-tureckém hraničním přechodu Kastanies, kde v uplynulých dnech docházelo ke střetům policistů, vojáků a příslušníků unijní agentury Frontex s migranty, kteří se pokoušeli proniknout na území Evropské unie. „Za mnou je místo, kde se odehrávaly veškeré srážky. Létal slzný plyn na obě strany, kouřové granáty, zaznívala střelba do vzduchu. Z druhé strany se migranti a uprchlíci pokoušeli prorazit plot za pomoci turecké armády. Viděl jsem na místě, že turecká armáda jim v tom aktivně pomáhala, na několika místech se pokoušeli plot prostříhat,“ popisuje Kulidakis situaci přímo z centra dění. Podle jeho slov na turecké straně místní složky regulovaly proud migrantů, naváděly je na místa s porušeným plotem a odmítaly jim umožnit návrat na tureckou stranu.

V době natáčení rozhovoru byl podle Kulidakise na hranicích klid a řečtí pohraničníci upravovali terén, opravovali poškozený hraniční plot a budovali další čtyřicet kilometrů dlouhý. Střety se ale mohou opakovat, podle reportéra záleží na rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana. „Erdogan chce zrušení vízové povinnosti, celní unii s EU a diplomatickou podporu jeho vojenského dobrodružství v severní Sýrii. A samozřejmě také další peníze na starání se o ty běžence, kteří už v Turecku jsou,“ vysvětluje Kulidakis.

Upozorňuje také na skutečnost, že poblíž hraničního přechodu Kastanies stále fungují pašerácké trasy. „Včera jsem několik hodin tuto stezku stopoval. Přibližně ve tři ráno jsem skutečně narazil na skupinku asi třiceti běženců převážně z Bangladéše, kteří následně byli zatčeni řeckou armádou,“ říká Kulidakis a připomíná údaje řecké vlády, podle kterých je z válkou zasažené Sýrie jen pět procent lidí. Většina nyní pochází z Afghánistánu a Pákistánu a podle toho k nim přistupují i místní obyvatelé. „Pokud se jedná o Syřany, tak ty vítají a považují je za uprchlíky z válečné oblasti. Co se týče ostatních, o nich tvrdí, že to jsou ekonomičtí migranti. Všichni potvrzovali, že v minulosti se o ně starali a bylo jim jich líto, ale po mnoha letech vyhrocené situace jsou z toho již unaveni,“ popisuje postoj Řeků Kulidakis.

Popisuje i to, že sami uprchlíci otevřeně přiznávají, že Řecko je pro ně jen přestupní stanicí na cestě dál do EU. „Je to válka propagandy, řecká strana zároveň obviňovala tureckou, a mně to potvrdili v neoficiálních rozhovorech řečtí pohraničníci, že často docházelo k tomu, že jakmile skončily nejostřejší střety, tak dotyční se tam objevili s dětmi a transparenty, aby ukázali, jak se jim ubližuje z řecké strany. Já jsem nebyl svědkem toho, že by řecká armáda ubližovala běžencům a porušovala jejich lidská práva. Ani jsem o tom neslyšel,“ uzavírá Kulidakis.