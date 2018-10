Svoboda: Vypadáme divně a nehrdě i před Rusy, Vondráček se s trestanými setkat nemůže, tečka

Tohle si předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček za rámeček nedá. Bývalý šéf české diplomacie a aktuálně poradce premiéra Andreje Babiše Cyril Svoboda (KDU-ČSL) ostře zkritizoval Vondráčkovo počínání na návštěvě Ruské federace. Vadí mu především to, že jeden z nejvyšších ústavních činitelů jednal s lidmi ze sankčního seznamu Evropské unie. Podle Svobody to na nás vrhá špatné světlo, a to, možná trochu překvapivě, i ve vztahu k Rusům. Očekává proto, že se Vondráčkovou cestou bude zabývat dolní komora parlamentu. Jakou souvislost má Vondráčkův výjezd s vulgarismy prezidenta? Jaké jsou rusko-české vztahy? A proč se vůbec bývalý prominentní lidovec rozhodl, že bude radit Andreji Babišovi? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si si můžete přehrát TADY.