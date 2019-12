Tomský: Britové opustí EU stoprocentně na konci ledna. A pak budou děsivě zklamáni | info.cz

„Brexit byl hlavním tématem voleb a tím, co volby rozhodlo,“ říká politolog a překladatel Alexander Tomský. „Lidé už toho měli po třech a půl letech plné zuby a chtěli to mít za sebou,“ dodává. Podle Tomského je formální vystoupení Velké Británie z Evropské unie k 31. lednu 2020 jisté na 100 procent, pak ale nastane zdlouhavý proces jednání o jeho konkrétních podmínkách. „A to bude strašné, čeká je děsivé zklamání,“ hodnotí situaci Tomský. V čem měl Boris Johnson navrch před Jeremy Corbynem? Jakou roli ve volbách sehrála témata zdravotnictví a migrace a jak vše pokrýval britský tisk? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Před více než třemi lety Britové rozhodli v referendu o vystoupení z Evropské unie. Takzvaný brexit byl dominantním tématem i těchto voleb do dolní komory britského parlamentu. A podle politologa a překladatele Alexandera Tomského, který ve Velké Británii v emigraci přes 20 let žil, byl brexit i tím, co volby rozhodlo.

„Strana, která v plebiscitu prohrála, neuznala porážku, což je v Británii neobvykle neférové. Zatím vždy se poražení drželi zásad fair play, ale zde se vytvořil konflikt mezi lidmi a establishmentem,“ říká Tomský a vysvětluje, že politici po celou dobu od brexitového referenda jen vše odmítali a nebyli sami schopni přijít s žádným pozitivním řešením.

„I proto vyhrál Boris Johnson, který neustále razantně opakoval: „Get brexit done!“ Jeremy Corbyn se v tom plácal, byl vlastně taky pro brexit, ale podléhal tlakům vlastní strany. Do toho byl ještě staronovým socialistou jako z 60. let, který nabízí obrovské znárodňování, vysoké progresivní daně a nebo třeba i nesmyslný slib čtyřdenního pracovního týdne za stejné peníze,“ popisuje Tomský souboj dvou vůdčích osobností voleb.

Zároveň dodává, že velkou roli sehrálo i téma zdravotnictví. „Zdravotní systém je ve Velké Británii odjakživa katastrofální. Nikdo ho nekontroluje, je tam desetkrát více byrokracie a stát do toho všeho jen lije peníze,“ říká Tomský.

Se zdravotnictvím podle Tomského souvisí i téma migrace. „Všechny vlády selhaly v tom, že ignorovaly, že při stárnoucí populaci a masové imigraci, díky které přibylo za deset let v zemi až šest milionů lidí, musí stavět nemocnice, ale i silnice nebo obytné domy. Momentálně chybí až 40 nemocnic,“ říká Tomský, který na rozdíl od pevného přesvědčení, že ke slíbenému brexitu k 31. lednu příštího roku dojde, nevěří tomu, že by se konalo referendum o samostatnosti Skotska.

„Premiérka Sturgeonová se bojí, že by došlo k další prohře, a to by byl její konec, takže hraje takovou hru. Ve Skotsku stále převažují lidé hlásící se k britské národnosti, už tedy ne mezi mladými, ale pořád mají převahu. A to ona moc dobře ví a uvědomuje si to velké riziko s tím spojené,“ uzavírá Tomský.