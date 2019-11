Trpíme morem blahobytu. Byznys výrobců potravin má přednost před zdravím, říká Vyjídák | info.cz

„Komerční zájmy výrobců vysoce zpracovaných potravinářských výrobků jsou nadřazeny zdraví. Dostáváme se do začarovaného kruhu,“ říká Vyjídák. Věří, že kdyby lékaři kromě předepisování léků volili k pacientům i správný nutriční přístup, mělo by to pozitivní efekt. „Negativní dopady by to mělo jen na hospodářské výsledky producentů potravin,“ dodává.

Podle Vyjídáka podstatná část populace trpí zdravotními neduhy způsobenými nekvalitním stravováním. „Dokud se s nemocí osobně, nebo alespoň u někoho blízkého nesetkají, neuvědomují si to,“ popisuje a upozorňuje na skutečnost, že každý doma připravený pokrm je z principu nutričně i výživově hodnotnější, než kupované polotovary. „Pro děti je rozhodně vhodnější jakákoliv základní potravina než různé cereálie. A když ho jedí, tak klidně v rozumném množství i bůček,“ vysvětluje.

„Tradiční české pokrmy, když si je dáme bez přílohy, pečiva a sladkých nápojů, víceméně splňují kritéria nízkosacharidové diety. Její dodržování provází jak snížení hmotnosti, tak více energie. Musí se ale dodržovat konzistentně a pravidelně, jedno zdravé jídlo ničemu nepomůže,“ říká expert.

Eliminaci tuků z jídelníčku, za kterou se lobovalo v 60. a 70. letech, stejně jako v současné době volání po vyškrtnutí masa považuje za možná vedené dobrým záměrem, ale potenciálně schopné způsobit více škod, než užitku. „I rostlinná dieta by měla mít občasný prostor pro maso, vyváženost má benefit pro zdraví,“ říká. „Myšlenka redukce chovů a vyřazení masa z jídelníčků možná může být nějakým způsobem prospěšné pro životní prostředí, ale tvrzené přínosy pro zdraví člověka zatím nejsou ničím průkazným podložené. Neexistuje dostatečně komplexní a dlouhodobá studie,“ uzavírá. Sledujte interview v úvodu článku.