Trump bude zachraňovat Ameriku před socialismem, demokraté jsou z něj hysteričtí, říká Joch | info.cz

Za spektakulární představení označuje listopadové prezidentské volby v USA publicista a ředitel Občanského institutu Roman Joch. „Nejen díky Trumpovi, ale i díky demokratům, u kterých prezident vyvolává něco, co bychom mohli nazvat syndrom hysterie z Trumpa,“ říká Joch v rozhovoru Pavla Štrunce. Co hýbe americkou společností a co může volby nakonec rozhodnout? A jaké chyby Trump dělá?

Spojené státy právě vstupují do několikaměsíčního maratonu, na jehož konci je listopadové volba hlavy státu. Donald Trump se v ní utká s kandidátem Demokratické strany vzešlým z primárek. „Demokraté jsou vnitřně rozštěpeni. Existuje skupina nadšených fanoušků radikálně levicového Bernieho Sanderse, který v posledních průzkumech jde spíše nahoru a jeho fanoušci se domnívají, že jen radikálně levicová alternativa dokáže porazit Trumpa. Většina strany se ale obává, že takto vyhraněný kandidát spíše zajistí Trumpovo znovuzvolení, a proto se snaží o jakousi kampaň Stop Sanders a hledají někoho, kdo by ho mohl v primárkách porazit,“ říká Roman Joch.

Tou osobou by podle něj mohl být bývalý viceprezident Joe Biden nebo miliardář Michael Bloomberg. Joch je ale přesvědčený, že nejpravděpodobnější variantou je Trumpovo znovuzvolení. „Když se ekonomice daří, prezident je většinou znovuzvolen. Amerika není ve fatální neoblíbené válce,“ vypočítává a dodává, že kdyby se Trump nechoval tak, jak se chová, „je to druhý Reagan a vyhraje přesvědčivě ve většině států“.

Pokud se Trump může opřít o kondici domácí ekonomiky, demokraté svou snahu dosud koncentrovali na impeachment, který ovšem republikány ovládaný Senát včera podle očekávání zastavil. Snaha vykreslit Trumpa jako noční můru a člověka, který se prezidentem nikdy ani neměl stát, ale bude podle publicisty Jocha klíčovým tématem kampaně demokratů i nadále. „Trump to pak bude hrát stylem: Podívejte, za ty tři roky, co jsem prezidentem, je na tom Amerika dobře, ekonomika je na tom dobře, je rekordně nízká nezaměstnanost. Amerika je opět silná a to díky mě. Já jsem ten, kdo bojuje proti ‚močálu elit‘, které se odtrhly od lidí,“ popisuje Joch. „Druhým tématem, pokud by byl Trumpův protikandidát spíše radikálně levicový, by byla záchrana americké svobody před socialismem.“

Za Trumpovu velkou chybu Joch považuje ztrátu podpory tradičních republikánských žen. „Ne těch krajně pravicových, ale těch mírně napravo od středu, co žijí v domácnostech na předměstích velkých měst. Ty jsou odrazeny jeho stylem. Pokud by ztratil tyto neradikální pravostředová bohatší předměstí, podpora chudých bělochů a radikálně konzervativních evangelikálů mu stačit nebude,“ komentuje situaci.

Bernie Snaders, který je přední postavou mezi uchazeči o demokratickou nominaci, se podle Jocha stal doslova kultovní postavou americké mladé bílé vzdělané mládeže, která se v posledních letech posunula silně doleva. „Sanders je konzistentní, to mu musí přiznat i jeho odpůrci. On vždy hlásal to samé – socialismus venezuelsko-kubánského typu, dokonce v roce 1988 letěl na své druhé líbánky do Sovětského svazu. Dlouho ho nikdo nebral vážně, až do roku 2016, kdy téměř porazil nesympatickou Hillary Clintonovou, v jejíž prospěch byly tehdejší primárky mírně cinknuté, což jeho spojenci nemohou zapomenout, a proto on má nyní za sebou tu odhodlanou menšinu demokratické strany,“ říká Joch s dovětkem, že radikálně levicové myšlenky nejsou mezi demokraty mainstreamem. „Jde o krajní polohu, kterou zastává menšina občanů, ale jsou to silně politicky motivovaní a aktivní občané. S otázkami typu transgenderu, které se již stávají v určitých kruzích takřka dogmatem, se neztotožňuje celá strana, jen její radikální křídlo. Krajní skupiny mají v primárkách velký vliv, ale mohou stranu poškodit,“ uzavírá Joch.