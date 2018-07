Trumpa rozčiluje, že EU nemá svého Putina, který by rázně bouchl do stolu, říká Jan Macháček

Obchodní válka zůstává navzdory středeční dohodě Donalda Trumpa a Jeana-Clauda Junckera za dveřmi. A může velmi rychle eskalovat, říka novinář a předseda správní rady IPPS Jan Macháček. Trump podle něj cla na auta z Německa nakonec uvalí, mimo jiné i kvůli klíčovým podzimním volbám do amerického Kongresu. A kdyby je prohrál, máme se prý na co těšit. Americký prezident podle Macháčka potřebuje v EU někoho, jako je Putin, tedy jednoho člověka, se kterým by mohl jednat. A nedokáže pochopit, že EU prostě funguje jinak. Unie má teď prý zásadní problém s narůstajícím populismem a nacionalismem. Mácháček dodává, že by se situace mohla ještě zhoršit, až naplno propukne obchodní válka a státy se dostanou pod větší tlak. Proč v Evropě narůstá antiamerikanismus? V čem si bere Donald Trump spory s Německem osobně? A jak na Česko dopadne obchodní válka? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.