Trumpův exstratég Bannon: Zeman je populista a nacionalista, vypukla vzpoura proti elitám

Chcete získat moc? Využijte populismus a ekonomický nacionalismus. Stephen Bannon, tedy muž, který podle mnohých dostal Donalda Trumpa do Bílého domu, má o tom, co na voliče funguje, jasno. Ve světě podle něj propukla vzpoura proti elitám a toho je potřeba využít. V rozhovoru s Pavlem Štruncem mu oponuje bývalý poradce prezidenta Billa Clintona Lanny Davis. Ten připustil, že demokrati dělali chyby. Trump ale podle něj neplní sliby a další období v Bílém domě nezíská. Co říkají vlivní muži americké politiky na Miloše Zemana? Kdo mohl za finanční krizi? A jak se stát v Česku prezidentem podle šéfa kampaně Donalda Trumpa?