Útoky jako v Ostravě si musíme připouštět. Kdo nic neudělá, zemře, říká Němec | info.cz

Úterní útok střelce v čekárně traumatologické ambulance v ostravské fakultní nemocnici má šest obětí a další tři lidé jsou zranění. Sám útočník spáchal na útěku sebevraždu. Podle bezpečnostního poradce Lumíra Němce, který v minulosti působil jako náčelník oddělení útvaru speciálních operací vojenské policie, se v takové situaci šlo bránit jen velmi obtížně. „Ani absolvování kurzu sebeobrany mi nezaručí, že podobný útok přežiji, ale minimálně mi to zvyšuje šanci přežít,“ říká Němec s tím, že v případě, kdy člověk neudělá nic, je téměř jisté, že zemře. „Už když si připustím, že se mi něco takového může stát, začnu přemýšlet a vidět věci jinak. Třeba při příchodu do restaurace hledám kuchyň, protože za ní je obvykle služební vchod a východ, kterým jde utéct,“ přibližuje Němec.

Připravený člověk podle něj může přemýšlet nad různými scénáři, k nimž může dojít, a postupuje v duchu poučky „uteč, ukryj se, bojuj“. „Situaci je potřeba umět individuálně vyhodnotit. Bezpečnostní složky nikdy nebudou všude, a je tak potřeba být schopen přijmout část odpovědnosti za svou bezpečnost na sebe,“ říká Němec.

Podle Němce by pomohla i pouhá přítomnost bezpečnostní agentury nebo alespoň v otázkách bezpečnosti odborně proškoleného personálu. „Jejich přítomnost by posloužila nejen k odstrašení potenciálního pachatele, ale vzhledem k tomu, jak jsou vyškoleni i například na detekci a tipování podezřelého chování. Navíc by mohli pomoci zorientovat se lidem v panice,“ říká Němec. „Doufám, že se po útoku neotevře další debata o omezení práva na držení zbraní, je to krok zpět. Kolik útoků bylo v Evropě spácháno legálně drženou zbraní? Naprosté minimum, kdo chce zabíjet, opatří si zbraň nelegální cestou, třeba z Ukrajiny nebo Balkánu. Toto dopadá jen na zákona dbalé občany a bere jim možnost se bránit. Není to boj proti terorismu, ale naopak to pomáhá darebákům,“ tvrdí Němec.