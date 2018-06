Václav Klaus: Stydím se za Česko. Volby nic neřeší, tím bahnem tady si musíme projít

Bývalý prezident Václav Klaus se bojí o demokracii v Česku. Prohrává totiž boj, který podle něj symbolizoval jeho spor s Václavem Havlem. Jde prý o souboj pravé demokracie a liberální demokracie, kterou Václav Klaus nazývá karikaturou. Tvrdí, že nám vládne neohraničené množství menšin, které všechno bortí tím, jak prosazují svoje zájmy. Politické strany přitom byly smeteny a nahradila je hnutí s absurdními názvy. Babiš je pak jen produkt tohoto světa, který by jinak volby nevyhrál. Navíc podle Klause není demokrat. Ani volby prý teď nic neřeší, tedy ani předčasné by nevyřešily to, co bývalý prezident nazývá klopýtáním k nějaké vládě. Musíme si podle něj projít bahnem a pak se možná zrodí nové strany. Proč se Václav Klaus za Česko v cizině stydí? Kdo jsou ty menšiny, které podle něj škodí demokracii? V čem je ODS vyčpělá a prázdná? A jak hodnotí pálení červených trenýrek prezidentem Zemanem? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.