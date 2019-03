Václav Marhoul: Jsem havloidní dobro*er. Peníze od Babiše? To prostě nejde! | info.cz

Se znepokojivou zprávou o stavu české kinematografie přichází režisér, producent a jedna z legend pražského divadla Sklep Václav Marhoul. V rozhovoru s Pavlem Štruncem tvrdí, že kvalita na stříbrném plátně se u nás už nějakých 15 let vůbec nenosí. A lidi, kteří by ji ocenili, prostě přestali chodit do kina. Se svým novým filmem Nabarvené ptáče tak Marhoul jde proti proudu. Očekává, že v Česku se na něj davy nepohrnou, o divácký úspěch se tak pokusí v zahraničí. S pomocí zahraničních hvězd, které si mnohdy nedovolí ani násobně dražší hollywoodská produkce. Režisér dále mluví o svém vztahu k současným českým politickým špičkám, a vysvětluje, proč by nikdy nevzal peníze od předsedy vlády Andreje Babiše a vyznamenání od prezidenta Miloše Zeman. V čem se hlava státu chová zrádně? Proč bude Nabarvené ptáče výjimečným filmovým zážitkem? O čem si dodnes píše s Harveym Keitelem? A v čem nám Američani můžou závidět? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.