Václavek: Žijeme v totálním bezvědomí. Část potravin je skoro odpad, škodí jako cigarety | info.cz

Česko je od 90. let pokusným trhem západních společností, všechno tu bylo o ceně a nikdo neřešil kvalitu jídla, tvrdí marketér Petr Václavek. Trh se podle něj od té doby sice změnil, ale pořád tu existuje výrazná poptávka po potravinách, které Václavek označuje za „skoro odpad“. Mluví především o průmyslově zpracovaných potravinách, jako jsou hotová jídla do mikrovlnky nebo různé druhy trvanlivých sladkosti. Právě cukr je dle slov Václavka nejrozšířenější drogou. „Problém je v informovanosti lidí, s naší mobilní aplikací chceme způsobit revoluci odspodu,“ vysvětluje. Jak přesně by to mělo fungovat? Proč nesouhlasí s argumenty o stále se zvyšujícím věku dožití? Které marketingové věty jsou podle něj nesmysly? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.