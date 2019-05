Vašků: V Černobylu je místo, kde po půl hodině nejspíš zemřete. Někdo se panice neubrání | info.cz

Fotograf Václav Vašků byl u místa černobylské tragédie osobně už 15krát. Patří k lidem, kteří havárii jaderné elektrárny znají nejlépe v Česku. To, co na místě zažívá, je prý nepopsatelné. O události mluví s neskrývaným respektem. Z rozhovorů s běžnými lidmi i vědci pochopil, že to, co se před 33 lety na severu dnešní Ukrajiny stalo, nejvíc připomínalo válku.