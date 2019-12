Velvyslanec ve Švédsku: Útoků přibývá, gangy válčí před očima všech. Vraždilo se i v mé čtvrti | info.cz

Švédsko se potýká s rostoucím trendem útoků výbušninami a násilností obecně. To potvrzuje i český velvyslanec Jiří Šitler. „Celkový počet útoků není o tolik větší jako v Česku. Rozdíl je ten, že se jedná o vyřizování účtů gangů obchodujících s drogami a bílým masem. Už nejde jen o akty násilí v problematických čtvrtích, ale začíná se to dít před očima všech,“ říká Šitler s tím, že k zastřelení člověka došlo i poblíž české diplomatické rezidence situované v jedné z nejlepších švédských čtvrtí. Mají se turisté mířící do Švédska čeho obávat? Jak situace ovlivňuje švédskou politiku a jaké navrhují politici řešení? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Ve Švédsku přibývá útoků výbušninami, ale i střelnými a bodnými zbraněmi. Negativní trend potvrzuje i český velvyslanec Jiří Šitler. „Už ve třech čtvrtinách letošního roku bylo dosaženo loňských čísel. Celkově nejde o počet výrazně vyšší než v Česku, je tu ale ten rozdíl, že v Česku nejde o vyřizování účtů znepřátelených gangů obchodujících s drogami nebo s bílým masem,“ říká Šitler a vysvětluje, že se již nejedná o problematiku vztahující se jen na určité problematické čtvrti. „Násilí je čím dál více na očích veřejnosti. Dokonce i poblíž rezidence velvyslanectví, která je v jedné z nejlepších čtvrtí, došlo k zastřelení člověka před obchodem a k vyloupení banky,“ dodává Šitler.

Velvyslanec Šitler v průběhu videorozhovoru přenášeného přímo ze Stockholmu přiznává, že se z útoků stává v zemi velké politické téma. „Opozice se snaží vyvolat diskusi o vyslovení nedůvěry ministru vnitra. I vláda si uvědomuje, že jde o velký problém, jen není shoda na tom, jak ho řešit. Zatímco vládní koalice se domnívá, že postačí jen zvýšení rozpočtů na policii, opozice požaduje zvýšení pravomocí policistů a změny příslušných zákonů,“ popisuje situaci Šitler. „Projevuje se to i na volebních preferencích. Opoziční umírnění, křesťanští demokraté a Švédští demokraté s tématem pracují a jejich preference rostou. Paradoxně ale ne na úkor jiných pravicových stran, ale nejčastěji k nim přechází voliči sociální demokracie,“ vysvětluje Šitler.

Podle Šitlera jsou do radikálních gangů často rekrutováni sociálně slabší příslušníci druhé a třetí přistěhovalecké generace. „Existují ale i gangy domácí švédské, nebo třeba ruské či balkánské, nicméně ty nové, převážně nigerijské a somálské je co do brutality předčí,“ říká Šitler. „Existují snahy rozbít etnická ghetta a jejich obyvatele rozptýlit, ale je otázkou, zda by to fungovalo. V takovém Malmö je populace velmi promísená, a přesto tam dochází k válce gangů,“ dodává. Turistům, kteří se chystají k návštěvě Švédska však podle Šitlera nic nehrozí. „Nedostanete se do válečné zóny,“ ubezpečuje český velvyslanec.