Vémola: Nenávist tu bude i po Zemanovi, Češi takoví jsou. Plivou na mě, ale jsem nejlepší | info.cz

Kolem Karlose Vémoly je opět živo. Aktuálně nejpopulárnější bojovník MMA (smíšená bojová umění) v Česku se na podzim chystá na souboj se svým slovenským sokem Attilou Véghem. „Jde o zápas století. Dokážu, že jsem nejlepší fighter v Česku i na Slovensku,“ tvrdí seběvědomě třiatřicetiletý rodák z Olomouce. V rozhovoru s Pavlem Štruncem říká, že pokud by mohl reprezentovat české MMA v Číně, neváhal by ani minutu. A bylo by mu úplně jedno, jestli by to bylo s Milošem Zemanem, nebo třeba Jiřím Drahošem.