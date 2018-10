Viewegh: Podsouvají mi, že schvaluji znásilnění, je to nesmysl a demagogie

Spisovatel Michal Viewegh se minulý týden dostal pod palbu kritiky. Řadě lidí totiž vadil jeho fejeton s titulkem „Děkuji, že jsem se narodil v době, kde jsem mohl na vrstevnice sáhnout“. Viewegh ale v rozhovoru s Pavlem Štruncem kategoricky odmítá interpretace jeho kritiků, podle nichž schvaluje násilí na ženách. Celá kauza dnes už amerického ústavního soudce Bretta Kavanaugha mu připadá účelová, vadí mu především fakt, že poškozená se ozvala až po desítkách let od údajného incidentu. Viewegh mluví také o tom, proč se vůbec k fejetonům vrátil. Baví ho ještě psaní o politice? Jak si vysvětluje snížený zájem o své knihy? A co by se chtěl dočíst v knize o Michalu Vieweghovi? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.