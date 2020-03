Vláda budí dojem, že místy neví, co dělá. Viděli jsme, že se to v Číně vymyká, říká Šándor | info.cz

Česko zatím krizi způsobenou pandemií koronaviru zvládá, důležité ale je umět rozpoznat skutečné hrozby a poučit se z chyb, říká bezpečnostní expert a bývalý náčelník Vojenského zpravodajství Andor Šándor. Vláda premiéra Andreje Babiše podle něj má největší problém s komunikací. „Některá vyjádření jsou zbytečná a komunikační strategie vlády není dobrá. V neděli dopoledne říct v televizi, že někdy bude karanténa, jen podpoří lidi v panice. Pak jim říct že v šest večer bude tisková konference, která ještě v deset není, kdo to sleduje, musí dojít k dojmu, že vláda není plně ve shodě v tom, co vlastně dělá,“ říká Šándor.

„Ještě nekrvácíme, ale pokud se ta opatření, která se vláda rozhodla nasadit, nesetkají s úspěchem, můžeme mít problém,“ hodnotí dosavadní úsilí Šándor. Podle jeho slov jsme na tom mnohem lépe než Italové, ale to neznamená, že se do jejich situace jednou nemůžeme dostat. „Dokážeme špatně odhadnout co jsou skutečné hrozby a neumíme se poučit. Jižní Korea měla obrovské problémy se SARS a MERS, ale poučili se. Mají obrovské zásoby, umí otestovat dvacet tisíc lidí denně. Protože se poučili, daří se jim držet smrtnost na 0,7 %. Já jen doufám, že se také poučíme,“ říká Šándor. „Navykli jsme si na to, že se tu nic neděje. Trávíme čas intelektuálními debatami, odkud může cosi hrozit, a najednou přišel koronavirus, který porazil i největší armády světa úplně jednoduše,“ dodává.

„Nemáme dostatek testovacích sad a nemáme dostatečnou lůžkovou kapacitu, kam bychom umístili pacienty ve vážném stavu. A to máme štěstí, že u nás máme většinou mírný průběh nemoci u nakažených,“ připomíná Šándor a apeluje na lidi, aby dodržovali vyhlášená opatření, protože jedině tak budou funkční a můžeme situaci zvládnout. „Je velký problém, že jsme si včas nezajistili dostatek ochranných pomůcek. A to jsme věděli, že se to v Číně vymyká kontrole. Mohli jsme tušit, že se to dostane k nám. Nechápu, proč jsme si říkali, že to bude jako při SARS nebo MERS, kdy tu bylo jen pár případů, které jsme zpacifikovali. Teď je to úplně jiné, a pokud se nedejbože dostaneme do situace, v jaké je Itálie, byla by to pěkná polízanice,“ kritizuje Šándor podcenění příprav a zásobování zdravotnickým materiálem.

Andrej Babiš je podle Šándora pracovitý, ale je otázkou, jak se jeho elán a energie zhmotní v konkrétních krocích. Za největší problém Babišova přístupu k řešení pandemie považuje Šándor špatnou komunikační strategii. „Chápu, že se chce pochválit, ale nemusí to být v každé druhé větě. Konec konců občané to zhodnotí podle toho, jestli se krize bude prohlubovat, nebo bude odeznívat. Fatální je říct já ty roušky a respirátory dovezu a pak nám ministr zdravotnictví řekne, že jich chybí milion,“ říká Šándor a dodává, že by si Babiš měl odpustit kritiku Itálie a Španělska, které až krize odezní budou opět zeměmi se kterými bude potřeba udržovat dobré vztahy.