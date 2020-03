Vlastizrádce nejsem. Mé rodině kvůli Babišovi vyhrožují, chystám žalobu, říká Zdechovský | info.cz

„Vlastizrádce nejsem a nikdy jsem nebyl,“ odmítá europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský obvinění, která proti němu vznesl premiér Andrej Babiš. Babišova slova považuje Zdechovský za absolutně sprostá a v novodobých dějinách nemající obdoby. Europoslanec tvrdí, že on i jeho rodina čelí po Babišově výroku výhrůžkám smrtí, chystá proto na premiéra žalobu. Jaké byly cíle kontrolní mise z Bruselu, jejíž byl Zdechovský součástí, a k jakým zjištěním v Česku došla? A co je největším systémovým problémem evropských dotací? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) byl spolu s dalším českým europoslancem Mikulášem Peksou (Piráti) označen premiérem Andrejem Babišem za vlastizrádce. To ale Zdechovský kategoricky odmítá. „Vlastizrada je jasně definovaný zločin. Pokud pan premiér tato slova použil, pak by je měl buď doložit, nebo se za ně omluvit. A to nejenom mě, ale celé mé rodině, která v současné době čelí výhrůžkám smrtí,“ říká Zdechovský.

Premiérova slova považuje lidovecký europoslanec za něco, čím Andrej Babiš překročil všechny hranice, kterých se politik v demokratickém státě může dotknout. Připravuje proto právní kroky.

„To, co se stalo, nemůže být ani ústavním soudem vykládáno tak, že politik má něco vydržet. Andrej Babiš mě napadl bezdůvodně již několikrát, ale nemůže říct o jiném ústavním činiteli, že je vlastizrádce,“ vysvětluje Zdechovský, proč chce Andreje Babiše zažalovat.

„Všichni známe konotace, že vlastizrádci byli po druhé světové válce popravováni, za komunismu se to slovo objevovalo v politických procesech končících trestem smrti. Toto do demokratické diskuse nepatří, budu požadovat v prvé řadě omluvu mě a mé rodině,“ říká Zdechovský.

(V době mezi pořízením a zveřejněním rozhovoru s Tomášem Zdechovským premiér Andrej Babiš na svém twitteru publikoval stanovisko, v němž svá slova označil za nadsázku a asi přehnaná, na což Zdechovský reagoval: „Pane premiére, škrtněte si slovo asi a omluvte se jako chlap.“ pozn. red.)

Zdechovský v rozhovoru s Pavlem Štruncem hovořil i o cílech a zjištěních kontrolní mise europoslanců rozpočtového výboru Evropského parlamentu, která nedávno zkoumala, jak Česko nakládá s evropskými penězi.

„Zjistili jsme několik důležitých věcí – v Česku není nikdo, kdo by jako konečná instance řekl, zda dané subjekty jsou či nejsou ve střetu zájmů. Pak jsme zjistili další důležité skutečnosti týkající se samotného pana premiéra,“ říká Zdechovský.

Babiš podle něj stále ovládá společnosti, které vyčlenil do svěřenského fondu, a na jejich úkolování se prý podílí i další členové hnutí ANO. „Teď je v politice Andrej Babiš, ale může přijít i další miliardář a čerpat stejným způsobem evropské fondy. Šlo nám o systémové nastavení, aby toto nebylo v budoucnu možné, aby bohatí nebyli díky evropským dotacím ještě bohatší a chudí na tom nebyli biti, to je největší systémový problém evropských dotací,“ míní Zdechovský.