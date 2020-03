Vliv koronaviru na sport je devastující. Čeká nás restart a restrukturalizace, říká Hercík | info.cz

„Koronavirus má v současné době zcela devastující vliv na sport. Všechny sportovní soutěže a akce jsou pozastavené do odvolání. Některé byly zrušeny bez možnosti náhrady. Koronavirus úplně paralyzoval jak český, tak mezinárodní sport,“ říká ředitel Sport Invest Marketingu Petr Hercík.

Připomíná i fakt, že rok 2020 měl být rokem velkých sportovních akcí jako mistrovství Evropy ve fotbale nebo letní olympiáda v Tokiu. „Olympiáda není kompaktní celek, ani to nejde. Je tam bůhvíkolik sportů, ohromné množství federací, které samy o sobě mají spoustu rozplánovaných akcí. Když olympiádu posuneme o rok, všechny ty jednotlivé federace musí hýbat se svými kalendáři, a tím pádem i všichni ti sportovci,“ vysvětluje dopady posunutí her v Tokiu Hercík.

Současná pandemie může podle Hercíka změnit samotné fungování sportu a jeho financování. „Myslím, že bude rozhodovat, jaké subjekty, které podporují sport, koronavirus zasáhne. Může být menší svaz, který to přežije celé lépe, protože jeho sponzorů se krize nedotkne, a velký svaz, jehož hlavní sponzor byl tou pandemií poznamenán a odpadne. Těžko spekulovat. Sport je v tomto nepředvídatelný. Navíc každý svaz a federace jsou organizovány jinak. Nejde tedy nějak genericky říct, kdo to odskáče nejvíc,“ říká Hercík.

Solidarita ze strany sponzorů pak podle něj bude hrát zásadní roli, obzvláště u menších sportovních subjektů. „Je tu celá škála přístupů. Od toho, že bez otázek zaplatí všechno, po to, že budou chtít všechno vracet. Bude důležité najít na té ose průsečíky, aby sport mohl dál vzkvétat,“ dodává.

Ze strany sponzorů je podle Hercíka hlavním problémem to, že přišli o produkt, který sponzorují. „Tím produktem jsou jednotlivá utkání, soutěže a výkony. Teď bude hodně důležité zjistit, jak na to budou sponzoři a partneři reagovat a jak vlastně kluby a federace budou schopny produkt nahradit,“ říká Hercík s tím, že pokud by paralýza sportu trvala dva až tři měsíce, nic tak zásadního by se nestalo.

„Odepíší se škody a vyčíslí ušlé zisky za zrušené akce v tomto období. Pokud by ta doba ale měla být delší a už se dostáváme klidně i k roku pozastavení soutěží, tak budou přicházet otázky, co se vlastně bude dít,“ popisuje situaci Hercík. S něčím jako pandemie koronaviru pak podle Hercíka nepočítají ani smlouvy jednotlivých sportovců. „I zde je to teď o přístupu svazu a klubu jako partnerů, o komunikaci a hledání možností náhradních plnění. Důležité je vzájemné pochopení,“ uzavírá Hercík.