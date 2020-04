Vobořil: Užíváním alkoholu a jiných návykových látek společnost přichází o desítky miliard | info.cz

Bez alkoholu nebo cigarety si mnozí nedokáží svůj život představit. Společenské náklady jejich užívání jdou ale spolu s dalšími návykovými látkami do desítek miliard korun, říká bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Jak má stát přistupovat k regulaci látek, na kterých vzniká závislost? V čem jsou reklamy na pivo etičtější než reklamy na tvrdý alkohol? A skutečně jsou alternativní nikotinové produkty zdravější než cigarety? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Je poměrně běžný úzus, že někteří lidé nedokáží žít bez alkoholu, říká bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. I proto kampaně typu suchý únor vnímá tak, že mohou upozornit na fakt, že odhodlání vydržet měsíc bez alkoholu nemusí být jednoduché.

„Životní styl kolem alkoholu může stát spoustu peněz,“ říká Vobořil. Mezi nejrizikovější období v roce podle něj patří Silvestr, Velikonoce a obzvláště u mladých lidí pak letní prázdniny. „Spoustu mladých začíná s novými experimenty a kombinuje alkohol s dalšími návykovými látkami. Kritická bývá maturita, kdy mladí končí i v nemocnicích a občas někdo zemře na předávkování,“ vysvětluje Vobořil.

Vobořil přiznává, že vždy zaujímal spíše liberální postoj k řešení problematiky, ač ve funkci národního protidrogového koordinátora musel řešit regulace. „Stát má důvody vstupovat, když to má nějaké celospolečenské dopady – ekonomické nebo bezpečnostní. Umíme to spočítat jak u alkoholu, tak u jiných návykových látek, a vychází to na desítky miliard korun, které stát a společnost ztrácí,“ říká Vobořil.

Problematická podle něj může být i reklama, zejména ta cílená na velmi mladé lidi. „Pivní průmysl má etický kodex, který nedovoluje hrát v reklamách hercům mladším 25 let. V reklamách na tvrdý alkohol ale mnohdy nerozeznáte, zda je aktérům 17 nebo 25 let, je tam lehký erotický podtext,“ popisuje situaci Vobořil.

Kromě alkoholu se Vobořil zabývá i problematikou kouření cigaret a obecně užívání tabákových výrobků. Zde se netají tím, že upřednostňuje alternativní formy užívání nikotinu. „Spolu s paní profesorkou Králíkovou hodně nahlas hlásáme, že je to zatím nejlepší řešení, které se našlo,“ říká Vobořil.

„Alternativy cigaret, ať už elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky, jsou výrazně lepším řešením. Podpořil bych možnost jejich nabídky,“ dodává s tím, že nikotin sám o sobě vyvolává závislost podobně jako kofein, ale nemá žádné další zásadní vedlejší účinky. A kávu také nikdo nechce zakazovat. „U všech těch jednotlivých alternativ máme důkazů dost, ne že je to zdravé, ale že je to rozhodně méně zdraví škodlivé než cigarety,“ uzavírá Vobořil.