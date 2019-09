Vondráček: Babiš nic neudělal, teď se to prokázalo. Část lidí je slepá, racio dostává na frak | info.cz

Nejsem oslavovací typ, Andreji Babišovi jsem k zastavení trestního stíhání negratuloval, tvrdí místopředseda hnutí ANO a šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Diskuzi kolem kauzy Čapí hnízdo považuje za hysterickou a zkratkovitou. Kritizuje například tvrzení, že státní zástupce Šaroch otočil o 180 stupňů. „Nezměnil právní názor, konstatoval, že je potřeba dál šetřit. Už když bylo zastaveno trestní stíhání u pana Faltýnka minulý rok, tak státní zástupce zmiňoval, že pokud se nezmění důkazní situace, tak je možné zastavení trestního stíhání všech,“ tvrdí Vondráček v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Pokud nejvyšší žalobce Pavel Zeman zasáhne a kauza nakonec poputuje k soudu, bude ho prý zajímat odůvodnění. „On tam nemůže napsat: Bylo by lepší dát to před soud, ať to zprostí soud,“ dodává Vondráček. Jak vysvětluje údajné nesrovnalosti při své cestě do Číny? A je dobře, že prezident Miloš Zeman vyvolal debatu o oduznání Kosova? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.