Výborný: Babišova hra na schovávanou nás poškozuje, v Bruselu se na Čapí hnízdo ptají | info.cz

Vláda odkladačů naslibovala co mohla a teď zjišťuje, že na to nemá. V září hrozí propouštění v sociálních službách, ministři si pomáhají miliardami z Fondu národního majetku, říká nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Opoziční poslanec chce po kabinetu jasně nadefinované priority, odvolává se přitom na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, který upozornil na plošné nedostatky, mj. v řešení dostupnosti bydlení nebo stavbě nových silnic a dálnic. Výborný se nechce profilovat jako politik antibabišovského střihu, upozorňuje ale na to, že kauza Čapí hnízdo pro Brusel není až tak minoritní, jak to šéf hnutí ANO prezentuje. Proč lidovci nejsou stranou pouze pro „kostelní lidi“? Co se musí změnit při rozdělování peněz z rozpočtu? A bude KDU-ČSL v další vládě? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.