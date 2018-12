Vydat Babiše policii byla chyba, mohla být pohoda. Poslanci jednali pod tlakem, říká Křeček

Smutný byl podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka letošní listopad. Naplno se dle jeho názoru projevily problémy současného právního státu, a také nerespekt k výsledku svobodných voleb. Dobře to prý ilustrovaly květiny vyhozené do koše, které k pomníku na Národní třídě položili premiér Andrej Babiš nebo místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dle slov Křečka mizí respekt k cizím názorům a příkopy mezi elitou a venkovem se prohlubují. Křeček v rozhovoru s Pavlem Štruncem také kritizuje samotné vydání Babiše k trestnímu stíhání. Prý k němu mohlo dojít až po skončení platného mandátu, jak v minulosti mj. navrhovala Babišova stranická kolegyně a dnes už bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá. "Zákonádárci jednali pod mediálním tlakem," míní Křeček. Zpochybňuje opozice právní stát? Co mu vadí na úřadu Veřejného ochránce práv? A mají v Česku navrch menšiny? Podívejte se na rozhovor. TADY si můžete přehrát všechna další interview Pavla Štrunce.