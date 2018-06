Vymírající hmyz nás varuje. Chemické koktejly nikdo netestuje, život může být chudý, říká Straka

Umíte si představit přírodu bez ptáků nebo květin? Pokud se naplní nejčernější scénáře, možná to bude realita. Entomolog Jakub Straka popisuje, jak by Česko vypadalo, kdyby dál vymíral hmyz. Ve zkratce, život by byl chudý. Mizející hmyz nám podle něj dává signál o kvalitě prostředí, ve kterém žijeme. Hlavní problém je prý v chemii, tedy pesticidech, herbicidech a jejich míchaní. To totiž nikdo nestuduje a vlastně se moc neví, jaký vliv na přírodu, ale i na člověka, má. Straka přitom upozorňuje, že včel je v Česku relativně dost. Chybí ale včelaři a mizí jiné druhy. Jak mění chování hmyzu chemické látky? Jaké dopady může mít na náš každodenní život jeho další vymírání? A proč míchaní chemických látek v přírodě nikoho moc nezajímá? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.