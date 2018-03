Vypadáte jak debil, když nejste in, Zemanovy kritiky vede nenávist, říká Jaroslav Kubera

Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) si stojí za kritikou kampaně #MeToo. Připouští, že dochází k násilí, ale nechce se prý dostat do pozice, kdy nebude moct vstoupit ani do dámských kupé. Zloba na Facebooku ho přitom děsí. Kubera se opřel také do prezidenta Miloše Zemana. Útoky v inauguračním projevu si dle jeho slov mohl odpustit. Jeho kritici jsou ale podle Kubery stejně negativní. Skončí prezident ve funkci už letos? Co má společného kampaň #MeToo a zákaz dieselů? A koho vlastně ovládá strach? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.