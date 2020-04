Výuce fyziky chybí kontakt s realitou. Učitelům se nevyplácí bojovat za změny, říká Stohwasser | info.cz

Petr Stohwasser působil jako středoškolský učitel fyziky. Kariéru kantora nicméně pověsil na hřebík a nyní píše populárně naučné fyzikální „Neučebnice“, kterými se snaží ukazovat fyziku v trochu jiném světle a odpovídat na netradiční otázky, které on sám řešil se svými studenty. Styl, jakým se fyzika v Česku učí je podle něj odtržený od reality a lpí se v něm jen na počítání příkladů. „Navazuje na to i postup ze střední na vysokou školu, kde se ale také vyžaduje hlavně schopnost spočítat velký počet příkladů, což s fyzikou jako takovou nemá moc společného. Po tomto je poptávka, takže i to je jeden z důvodů, proč si nebudeme ve výuce povídat třeba o duze, ale budeme počítat, aby studenti uspěli v přijímačkách,L říká Stohwasser.

Podle Stohwassera není v současné době žádná vůle ani chuť zažitý systém výuky fyziky měnit. „Učitelům se z materiálního hlediska nevyplatí zavádět změny a bojovat za ně,“ říká sám jako bývalý učitel. Popisuje, že jeho systém výuky se u kolegů i studentů setkával s pozitivními ohlasy, nicméně cítil se příliš svázán učebními plány. Když ale učitel opravdu chce zaujmout, tak se mu to podle Stohwassera povede. „Přírodní vědy to mají těžší co se zaujmutí týče, protože jsou leckdy těžší na pochopení než ty humanitní. Vyžadují určitou dávku píle a sebezapření,“ vysvětluje Stohwasser, podle kterého nelze říct, že někdo nemá na fyziku buňky, protože podobně jako třeba hra na hudební nástroj vyžaduje i fyzika trénink.

Stohwasser se v minulosti netajil plánem na sepsání nové učebnice fyziky, která by byla zábavná a inovativní, ale zároveň by splňovala kritéria stanovená zákonnými osnovami. Nyní přiznává, že se mu tuto vizi zatím nepodařilo naplnit. „Vyžaduje to extrémní množství času, je to o něco složitější než psát si neučebnice, kde nejsem ničím svázán,“ říká Stohwasser. „Kdybych chtěl, aby učebnice dostala doložku ministerstva školství, musela by splňovat mnoho pravidel. Dohromady to s inovativním přístupem jde, záleží pak na posudkové komisi, jak se k tomu postaví. Přecijen je to i konkurence k zajetým knížkám. A to je malinko souboj se sytémem,“ uzavírá.