Zapomínáte? Odložte tužku a papír, vím jak paměť zlepšit o 300 procent, říká Jakub Pok

Zahoďte papír a tužku. První rada pro zlepšení paměti od zakladatele Školy paměti Jakuba Poka. A dál? Pomáhá tvořit příběhy se slovíčky a používat obrazy. Podle Poka mají všichni předpoklady pro výrazné zlepšení paměti a jde jen o tom, najít tu správnou techniku. Nabízí přitom metodu, díky které se prý skutečně každý může naučit dva až tři jazyky. Jak? Co Jakub Pok poradil Pavlu Štruncovi jako lék na rychlé zapomínání jmen? A co skutečně škodí lidské paměti a čeho se vyvarovat?