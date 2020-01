Záruba: Nevidím důvod uzavírat extraligu. Přestali jsme trénovat a ztratili drajv | info.cz

Uzavřít, či neuzavřít českou hokejovou extraligu? Šéfkomentátor redakce sportu České televize Robert Záruba momentálně nevidí důvod, proč zvolit první možnost. „Zatím nejsou argumenty pro uzavření, ale rád se nechám přesvědčit, že to bude prospěšné pro český hokej a ten názor časem změním,“ říká Záruba. Mnohem důležitější než uzavírání extraligy je podle něj to, aby se v českém hokeji dbalo na výchovu nové generace hráčů, což je dle jeho názoru nyní zanedbáváno. Proč vlastně některé kluby chtějí extraligu uzavřít? Proč nemůžeme českou nejvyšší soutěž srovnávat s NHL? A jaké největší neduhy trápí mládežnický hokej? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Uzavření extraligy je asi momentálně nejdiskutovanější otázkou českého ledního hokeje. Šéfkomentátor redakce sportu České televize Robert Záruba v současné chvíli nevidí k takovému kroku důvody. „Zatím ty argumenty nevidím a nikdo nepřišel s ničím, čím by mě přesvědčil,“ říká Záruba a dodává, že si dovede uzavření extraligy představit za situace, kdy by se jednoznačně jednalo o krok prospěšný pro český hokej jako takový. „U nás se občas stane, že si schválíme něco, co vede do záhuby. Tak aby toto nebyl ten případ,“ komentuje pochyby o prospěšnosti uzavření nejvyšší soutěže Záruba.

Důvody, proč některé kluby uzavření požadují, pak Záruba chápe jako jasně čitelnou snahu majitelů ochránit své investice. „Panuje i představa, že extraliga zlevní. Vytvoří se platové stropy hráčů, sníží se jim platy a bude díky tomu větší prostor pro využívání mladých. Otázka je, jestli to má reálný podklad. Podle mého názoru nemá,“ říká otevřeně Záruba.

Pakliže by došlo k uzavření extraligy v průběhu sezóny, jednalo by se podle Záruby o morální katastrofu, která by český hokej nenávratně poškodila. „Do sezony všichni šli s tím, že někdo má sestoupit a vítěz druhé nejvyšší soutěže postoupí přímo do extraligy. A teď najednou by to bylo jinak? Považoval bych to za velmi nešťastné a to je slabé slovo, byla by to zrada spáchaná funkcionáři na sobě samých,“ komentuje možné dopady Záruba.

Zkušený komentátor upozorňuje i na to, že největším problémem našeho hokeje není možné uzavření nejvyšší soutěže, ale hlavně zanedbávaná výchova dětí a mládeže. „Přestali jsem trénovat. Přestali jsme budovat to, co jsme kdysi uměli nejlíp – hráčskou inteligenci, schopnost vyhodnocovat situace na ledě a nacházet překvapivá řešení,“ nešetří Záruba s kritikou.

Dle jeho názoru již nejsme schopni vychovávat individuální hvězdy jako třeba Němci nebo Švýcaři. „Pořád chceme něco napodobovat, ale měli bychom najít spíše vlastní cestu. Dbát na individualitu. Ztratili jsme drajv a schopnost přesvědčovat se, že umíme hrát hokej a zároveň pro to i něco dělat. Děti nemají ctižádost a jsou se sebou brzy spokojené,“ míní Záruba.