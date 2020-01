Zdanění paliva by lety zdražilo jen o stokoruny. Za létání se stydět nemusíme, říká Osúch | info.cz

„Létat se nestydím, k mé práci to patří,“ říká PR manažer v oblasti cestovního ruchu ze společnosti Travel Advance Jan Osúch. „Létání k cestování patří, ne všude můžeme dojet jen auty nebo vlakem. Stydění se za létání nebo volání po jeho úplném stopnutí není rozhodně nic, co bych podporoval,“ dodává.

K časté otázce, zda by zvažované zdanění leteckého paliva výrazně cestování zdražilo, Osúch říká, že do ceny letenek by se tento krok promítl v řádu stokorun, ale je nutno si uvědomit, že letenky jsou jen jedním z parametrů výsledné ceny dovolené. „Musíme uvažovat i nad tím, jak na zdražení letenek budou reagovat cestovní kanceláře a agentury, ale i samotné hotely, které zjistí, že je složitější se k nim dostat, tak podle toho mohou cenu upravit,“ vysvětluje Osúch.

Podle Osúcha se do výsledné ceny mnohem více než cena letenek promítá bezpečnost destinace. „Cestovní kanceláře měly problém s prodeji zájezdů třeba do Egypta nebo Turecka, když tam byla turbulentní situace a lidé nevnímali tyto destinace jako bezpečné. Hoteliéři tam šli s cenou i o tisíce korun na osobu. Naopak výrazně se to zdražilo v těch bezpečných destinacích,“ popisuje situaci Osúch.

Průměrná cena zájezdu na osobu je podle Osúcha mezi 16 a 17 tisíci a oněch případných pár set korun navíc za zdaněné letecké palivo by dle jeho slov nikoho v cestování nelimitovalo. „Je hodně alarmistické tvrdit, že by to někoho omezilo v tom, zda bude, nebo nebude cestovat. Navíc není to jen o létání, milion lidí jede každoročně autem do Chorvatska, půl milionu do Itálie,“ říká Osúch.

Udržitelnost a ekologická odpovědnost jsou podle Osúcha v cestovním ruchu největšími výzvami současnosti. „Řešením těchto otázek se zabývají po celém světě nadace na udržitelnost cestování, i toho masového. Ne všichni si můžeme dovolit jezdit do ekologických resortů a v elektromobilech jezdit po dané destinaci. Hotely proto přistupují k menšímu plýtvání, nižší spotřebě plastů, ale i k větší míře používání lokálních surovin a zaměstnávání lokálních pracovníků,“ říká Osúch.

„Je ale i na každém jednotlivci, aby dobře zvážil, co vlastně za své peníze od cestování očekává. Jestli to třeba opravdu bude třeba v Louvru v sobotu fajn a vlastně to jen celý zážitek nezkazí. To spousta lidí ještě nedělá, vybírají si maximálně destinaci a hotel,“ uzavírá.