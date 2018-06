Ždímání státu končí a nejchudší nebudou mít kam jít, bez práce načerno živoří, popisuje Uhlová

Za exekuce si lidi můžou sami, na některé ale prostě dopadají víc. Novinářka Saša Uhlová varuje, že exekuce nabobtnaly do systémového problému. Nejchudší jsou podle ní mimo systém a pracují načerno, protože jinak by to třeba s dětmi prostě nezvládli. Vlády totiž nějak zapomněly na existenční a životní minima, která roky prakticky nezvedly. Uhlová navíc dodává, že končí vydělávání na chudobě v ubytovnách a ty budou zanikat. Lidé z nich si ale jiné bydlení nemůžou najít a prostě nebudou mít kam jít. Chyba je i na straně obcí, které stále rozprodávají svoje nemovitosti. Glorifikovalo se v Česku vlastnictví bytů? Proč si vláda myslí, že omezení doplatků na bydlení situaci v ubytovnách pomůže? A kdo může za to, kam až situace s exekucemi došla?